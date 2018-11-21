電子商務夯 央行放寬銀行跨行專戶抵充比率

（中央社記者潘姿羽台北21日電）電子商務正夯，跨行交易的量能跟著擴大，考量銀行「跨行業務結算擔保專戶」餘額得抵充存款準備金的比率即將觸頂，央行今天宣布，將抵充比率上限提高至8%，以因應此趨勢。

近年，電子商務及網路交易動能持續擴大，財金資訊股份有限公司處理的即時跨行支付交易量逐年增加，央行新聞稿指出，預估107年全年交易量達新台幣152兆元，年增8%，明顯高於106年的4%；今年包括下班時間及例假日等非營業時間的交易量達15兆元，年增10%，也高於106年的5%。

銀行為了因應跨行交易的需求，基本上會設置專戶、撥存清算資金，也就是「跨行業務結算擔保專戶（簡稱「跨行專戶」）」；為了因應非營業時間跨行支付交易量快速成長，銀行日終撥存於央行「跨行專戶」的清算資金餘額，也從早期的200多億元增至今年500多億元。

銀行日終撥存「跨行專戶」餘額得抵充存款準備金的法定比率上限（簡稱抵充比率上限）為4%，不過中央銀行業務局行務委員謝鳳瑛表示，隨著跨行支付交易量逐年成長，金融機構撥存清算資金需求也逐漸增加，現在前10大主要銀行的抵充比率上限已達3.98%，即將觸頂，考量未來跨行支付的量仍會持續攀升，央行因而提前放寬相關規定，並訂於108年1月4日施行。

央行新聞稿也指出，銀行日終撥存「跨行專戶」餘額得抵充存款準備金的比率上限從4%提高至8%，有助於金融機構撥轉更充裕的清算資金，並讓零售支付系統可24小時順暢運作。

另外，考量農漁會、信用合作社等基層金融機構在合作金庫商業銀行開立的「跨行業務基金專戶」，專戶性質、用途及適用的抵充比率上限，均與銀行的「跨行專戶」相同，因此央行將一併提高抵充比率上限至8%。（編輯：林沂鋒）1071121