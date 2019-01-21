壽險業蒙重大匯損 顧立雄：保戶權益免驚

（中央社記者田裕斌台北21日電）壽險業去年匯兌成本大增，全年匯損超過新台幣2000億元，金融監督管理委員會主委顧立雄說，壽險業整體風險資本適足率(RBC)還在250%以上，保戶權益不會受損。

顧立雄今天出席「107年度全民基金投資模擬競賽」頒獎典禮前，接受媒體詢問時表示，壽險業有提列各種準備金，足夠因應賠付保戶，沒有保戶權益受損的問題，避險成本則會反映在壽險業的單月損益上，去年全年壽險業獲利雖不到1000億元，但還是有賺超過900億元。

顧立雄指出，壽險業會有匯損，主要是因為投資海外有其必要性，台灣的投資標的無法容納日益龐大的保費收入，以目前壽險業可投資金額超過24兆元的規模，金管會已陸續開放國際板債券等投資工具，幫壽險業資金找出路。

就監理角度來看，顧立雄指出，目前所有壽險業的RBC都在法定的200%以上，甚至在250%以上，雖然匯損會造成淨值的下滑，但體質應該不至於受傷。

由投信投顧公會、集中保管結算所、證券暨期貨發展基金會主辦，基富通證券執行的「107年度全民基金投資模擬競賽」，今年參賽者較前1年大增4倍達1.3萬人；基富通董事長林修銘表示，這次競賽結果，社會組冠亞軍的績效都有1成以上，以競賽期間剛好是去年市場最震盪的第4季來看，能繳出這樣的投資成果相當不簡單。（編輯：鄭雪文）1080121