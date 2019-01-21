虛設行號騙發票 創業新鮮人小心變成人頭

（中央社記者邱柏勝台北21日電）國稅局日前查獲詐騙集團以「創業」為幌子，鼓吹社會新鮮人開設公司，騙取加盟金、投資款，並虛開發票達新台幣2.6億元，主嫌與多位涉案公司負責人均被判刑。

中區國稅局局長蔡碧珍表示，涉案人包含14家公司前後任登記負責人共23人，最終9名被起訴，已遭台中地方法院判刑，其餘14人為受害者，檢察官予以不起訴處分。

蔡碧珍說，民國103年時，詐騙集團主嫌以文創產業商品的加盟體系為號召，成立「XX小舖」實體商店，邀約會員開設加盟店騙取加盟金，再以委託主嫌代為經營，騙取投資款項，並以公司需要營運週轉金為由，要求投資者交出信用卡，讓主嫌刷卡換現金，供其個人花用。

國稅局官員補充，本案受害人多數是社會新鮮人，職場歷練不豐富，心中有創業夢，嫌犯以設立公司可增加個人信用、方便向銀行貸款為由，誘騙受害者成立公司，並代為經營，嫌犯再利用掌控的14家公司循環對開發票，製作業績假象，圖謀向銀行詐貸。

詐騙集團更將虛開的發票提供給下游營業人扣抵銷項稅額，虛開發票金額高達2億6390萬餘元，涉嫌虛開統一發票幫助他人逃漏稅。

後來因部分涉案公司負責人不願配合繼續作假帳，，並經國稅局查核，才揭穿嫌犯詐騙行徑，移送台中地方檢察署告發。

官員呼籲切勿將公司發票交由他人代管或開立，以免遭不肖人士虛開發票，吃上官司，求職者找工作也要小心保管證件，避免被盜用或變成假商號的人頭，「創業尚未圓夢就身陷囹圄」。（編輯：陸倩瑤）1080121