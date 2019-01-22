歐專家：台應有穩定風電政策 把握亞洲第2大機會

（中央社記者廖禹揚台北22日電）今年度離岸風電躉購費率月底將出爐，若大幅調降可能影響離岸風電發展進度，歐洲離岸風電專家今天共同呼籲，台灣政府應維持穩定政策，把握成為亞洲第2大風電市場的機會。

歐洲經貿辦事處、丹麥商務辦事處、德國在台協會及全球風能協會今天舉辦離岸風電大學堂講座，邀集國內外學者討論台灣離岸風電發展議題。

全球風能協會指出，全球離岸風電持續成長，未來10年預計每年新增15GW裝置容量，主要成長力道來自亞洲，2020年後亞洲將成為全球最大離岸風電市場，台灣則有機會成為僅次於中國大陸的離岸風電市場。

丹麥外交部特別專員暨能源顧問海德嘉（Anna Riis Hedegaard）表示，丹麥電力業者過去也非常不情願以風電取代傳統發電方式，甚至認為風電在能源占比不可能超過10%，但事實證明，丹麥離岸風電發電占比至今已超過40%，電力供應仍相當穩定，並創造3萬多個就業機會、相關產業出口占總出口額3.7%，成為重要產業，相信台灣目前發展離岸風電，也是正確且重要的方向。

今年度躉購費率最快將在本月底出爐，近期因預告草案較去年大幅調降逾1成，引發開發商不滿，甚至暫停計畫。全球風能協會執行長巴克威爾（Ben Backwell）以法國為例表示，法國曾在具有追溯效力條件下減少30%的躉購費率，使得已簽約的競價案場也停滯，至今只完成2MW裝置容量，規劃的製造及安裝中心皆未落成，創造工作機會也不如預期，顯示政策不穩定性可能使整體發展倒退，呼籲台灣別因此失去成為亞洲地區發展離岸風電的先驅。

此外，中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪指出，在公投通過後，核能與綠能目前似乎成為競爭關係，因為核電廠可能延役，重新加入發電行列，使再生能源及智慧電網相關發展誘因產生疑慮。

溫麗琪表示，政府應從基本面思考能源配比問題，在核能投入情況下，思考降低化石燃料的能源占比，加速解除環境危機。

海德嘉也提到，丹麥因1970年代面臨石油危機時，也曾考慮以核電替代，但因民眾不想要核廢料，最後選擇發展離岸風電，她認為電力市場的設計，應該具有足夠彈性，以容納更多再生能源。在國際致力減少對環境負面影響的趨勢下，海德嘉表示，離岸風電是個很好的選擇，不僅能避免空污，也能造就更多就業機會。

核能發電占比目前不到10%，台灣大學工程科學及海洋工程學系教授江茂雄認為，不應該一直在這樣的問題上打轉，「好像台灣沒核電就活不下去」，他認為，無論「核不核」，主要影響的是火力發電占比，對再生能源、尤其是離岸風電的發展並不造成影響。（編輯：林淑媛/黃國倫）1080122