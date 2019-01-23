新零售聚焦跨境電商與代理營運 拚單季轉盈

（中央社記者吳家豪台北23日電）電商業者新零售今天舉辦媒體團訪，總經理凃俊光表示，今年會引進更多新業務協助公司轉型，將聚焦跨境電商及知名品牌代理營運，下半年將力拚單季轉盈。

新零售2018年全年營收達新台幣9.84億元，年增為18.99%。去年前3季營業損失7079.1萬元、每股虧損為0.43元，相較2017年同期營業損失2.02億元、每股虧損1.42元，虧損幅度已收斂。

去年12月新零售公告總經理凃靜婷辭職，由其兄長、也是遊戲商大宇資訊（6111）董事長凃俊光接任，扛起公司轉型的重責。

凃俊光今天受訪坦言，接任新零售總經理是個很辛苦的工作，新零售去年虧損不少，今年希望在各方面做調整，但新零售現有業務很難有大的突破與發展，今年會引進更多新業務協助公司轉型。

凃俊光直言，新零售自有品牌東京著衣、拍手童裝仍以服飾為主，且目標年齡層偏低，也太過侷限，加上服飾的競爭門檻低導致毛利偏低，如果一直賣低毛利的自有品牌服飾，要止損很困難。

他說，新零售今年重點包括跨境及知名品牌代理營運。例如今年4月將攜手運動品牌FILA開始代理線上銷售，目前已與3個品牌合作，未來會代理更多潮牌在台灣銷售，雖然代理營運比自有品牌的毛利低很多，但因為合作對象是知名品牌，會帶來流量，也沒有庫存壓力；跨境方面則鎖定日本與東南亞市場。

凃俊光指出，全球電商品牌都朝向多角化經營，東京著衣還在聚焦自有品牌，需要改變，今年上半年會做大量的業務調整，尋找新的資金與新的業務方向，期待下半年能單季轉盈。

對於轉型需要多久時間，凃俊光認為，新零售是很年輕的公司，員工平均年齡只有26歲，他形容就像是個戰力強大的軍艦，該有的設備與武器都有，但現在有點「千瘡百孔」，停在碼頭旁不知道方向，他要做的事情是盡快修補，帶它航向正確的方向。因為公司年輕、成員意志力強，改善的速度應該會很快，看好約需1年的時間就能轉型成功。（編輯：郭萍英）1080123