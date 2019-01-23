三商壽去年虧3.1億 14年來再傳虧損

（中央社記者田裕斌台北23日電）三商美邦人壽自結去年財報，由於股權資產投資收益減少、避險成本持續攀高，去年第4季單季大虧新台幣7.1億元，全年稅後淨損3.1億元，每股稅後淨損0.14元。

三商壽上次出現全年虧損是在2004年，當年每股稅後淨損0.31元，之後獲利一直保持穩定，還曾在2007年創下全年賺進40億元、每股稅後純益（EPS）7.72元的佳績，不過時隔14年後，去年再度傳出虧損。

三商壽表示，自2017年起積極推廣投資型商品，去年整體投資型商品新契約保費收入（FYP）達234億元，年增66%，去年整體新契約保費收入366億元，年成長14%，總保費收入1567億元亦維持穩定成長，總資產則是約有1.14兆元的規模，居市場第7大壽險。

三商壽指出，雖然去年包括利息、股息、租金等經常性收益年成長約14%，但受到台美利差擴大，使得避險成本持續攀高，加上美中貿易摩擦，導致去年第4季全球股市震盪向下，股權資產投資收益大幅減少，全年轉盈為虧。

三商壽表示，美中貿易情勢持續動盪、避險成本居高不下，今年將更加嚴格控管權益類資產投資與適度降低國外投資部位，並且隨著新台幣匯率波動，適時調整避險比例，在新契約商品銷售方面，則將持續增加投資型商品及美元保單銷售，穩定手續費收入並減輕避險成本壓力。（編輯：蘇志宗）1080123