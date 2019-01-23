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鎖定白帥帥商機 超商推出自助洗衣複合店

最新更新：2019/01/23 22:21
台灣自助洗衣店數年增超過一成，全家執行副總經理吳勝福表示，看好「自助洗衣」成長潛力，且便利商店與自助洗衣的功能複合下，有助提高來客數，拉長消費者停留時間，有助帶動其他商品購買。（全家超商提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年1月23日
台灣自助洗衣店數年增超過一成，全家執行副總經理吳勝福表示，看好「自助洗衣」成長潛力，且便利商店與自助洗衣的功能複合下，有助提高來客數，拉長消費者停留時間，有助帶動其他商品購買。（全家超商提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年1月23日

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）超商雙雄紛推出複合店，全家超商鎖定小家庭和租屋族需求，推出「自助洗衣複合店」，也是全家旗下首間生活服務類型的店舖。

台灣自助洗衣店數年增超過一成，全家執行副總經理吳勝福表示，「自助洗衣」具成長潛力，且便利商店與自助洗衣的功能複合下，可提高來客數、拉長消費者停留的時間，有助於帶動其他商品購買。

吳勝福說，雨天與冬季衣物不易曬乾時，是自助洗衣業的高峰期，恰好與便利商店以晴天和夏季為業績高峰有互補效果。

全家超商推出「生活服務類」複合店型，今年目標開店數達到2位數，首家自助洗衣複合店位於三重區的住宅商圈內，賣場42坪，自助洗衣區9坪，配有5台洗烘機及2台雙層烘衣機，另有1台貨架販售洗衣清潔用品。

全家複合店已開出4類複合店，加上洗衣共5種；第一種為餐飲型，像是天和鮮物、bbq韓式炸雞店和咖啡旗艦店等；第2種生鮮超市型店舖，在蔬果、冷凍食品有專櫃陳列；第3種為健康類型，與大樹藥局合作的複合店；第4種則是與台新銀行合作的科技金融店。

統一超商也在公館門市打造首間「Big7」，看準公館商圈結合社區、文教、購物、休憩等多重元素，提供咖啡、書店、烘焙、糖果、美妝以及超商服務，是目前複合種類最多的店面。（編輯：陸倩瑤）1080123

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