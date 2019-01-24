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研華物聯網共創論壇 全球遍地開花

最新更新：2019/01/24 10:41

（中央社記者田裕斌台北24日電）研華科技今天宣布，將在全球舉辦60場共創伙伴論壇，協助各地行業伙伴串連，並建構在地生態體系與價值練，實際鏈結物聯網商機。

研華台灣營運處副總經理林其鋒表示，在邁向物聯網第2階段過程中，軟體的加持尤為關鍵，研華將自身定位為物聯網軟硬件平台供應者，以WISE-PaaS為核心，將生態體系與價值鏈拉在一起，實際解決行業客戶所面臨問題。

研華指出，60場全球共創夥伴會議希望深入各地、各應用場域，了解夥伴需求，並共創解決方案，是研華挺進第2階段的重要任務，戰略是鎖定關鍵任務、關鍵區域，以跳島戰略(Island Hopping)躍進物聯網下一階段。

研華計劃台灣作為全球共創夥伴論壇的首發地區，邀請到永進機械、堃霖冷凍、宏遠紡織、加雲聯網等夥伴，分別從金屬加工業、冷凍空調業、傳統紡織業及系統整合商等角色觀點，分享如何藉由WISE-PaaS工業物聯網平台進行數位轉換，轉型升級物聯網。

全球60場共創夥伴論壇，將在台北、中國大陸昆山、武漢、上海、重慶、青海、威海、日本東京、名古屋、韓國首爾、馬來西亞、澳洲雪梨、沙烏地阿拉伯、北美路易維爾、芝加哥、波蘭、英國倫敦、德國慕尼黑、土耳其伊斯坦堡、西班牙巴塞隆納等地陸續展開。（編輯：郭萍英）1080124

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