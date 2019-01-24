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去年第4季北台房價小漲但量價背離 唯量是問

最新更新：2019/01/24 11:27

（中央社記者韋樞台北24日電）房市研究單位住展雜誌統計2018年第4季北台灣新建案僅宜蘭縣下跌，其餘縣市均小漲，但成交量不見增加，形成「量價背離」情形，2019年房價變動，成交量擴大與否是重要關鍵。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，台北市去年第4季新成屋、預售屋建案價格連袂上揚，一甩過去「預售屋氣盛、新成屋氣衰」的狀況，漲幅擴大逾兩個百分點，為2014年下半年房市反轉以來，季漲幅最大的一季，年漲幅已由負轉正，也是反轉以來首見。

新北市近1年來新建案房價未下跌；以板橋、土城等地是由預售屋建案帶頭領漲，漲幅明顯。其他蘆洲、中和、永和、淡水等地，房價表現相對強勢。

何世昌分析，桃園市去年第4季房價反彈，可能與交屋潮暫告段落有關。由於桃園去年交屋量明顯減少，下半年更明顯，市場上少了餘屋破盤出清的包袱，成交價格逐漸回穩。但也因為破盤價建案減少，新釋出的建案成交價緩慢提高影響下，買盤開始縮手，成交量並未跟上上漲的房價，後續值得追蹤觀察。

至於宜蘭縣是北台灣新建案房價唯一下挫的縣市。宜蘭房價經過一年急跌，成交量價俱跌，建商已經減少推案；供給量減少下，預期未來房價應會由急跌轉為盤整，靜待買盤回歸後才會出現復甦的曙光。

何世昌認為，雖然去年第4季房價上揚，但成交量卻因選舉、房價上揚等因素而下滑，呈現「量價背離」，並不足以構成多頭市場的要件，未來房價的變化還要視成交量能否增長。

住展雜誌統計，台北市去年第4季新建案平均房價約每坪新台幣85.1萬元，季增2.3%，年增2.2%；新北市去年第4季新建案平均房價約每坪38.5萬元，季增1.9%，與2017年同期房價一致。

桃園市去年第4季新建案平均房價約每坪22.6萬元，季增和年增均為2.7%；宜蘭去年第4季新建案房價約每坪21.2萬元，季跌0.9%，年跌7.8%。（編輯：郭萍英）1080124

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