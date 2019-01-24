原能會：核二廠未來若延役 將配合修法

（中央社記者劉麗榮台北24日電）經濟部一月底將公布新版能源政策，行政院原子能委員會主委謝曉星今天說，依現行法規，核二廠無法延役，他也不希望延役，但若能源政策有新想法，會有因應措施，包括配合修法。

核二廠1、2號機運轉執照將分別於110年12月27日及112年3月14日屆期，按現行規定，延役須在屆期前5到15年提出申請。

原能會今天舉行年終記者會，謝曉星答覆媒體詢問時重申，按照現行法規，核二廠是沒辦法延役，他不希望延役，原能會也不會主動修法，「規定就是規定」。

不過，謝曉星也提到，如果能源政策未來對核二廠有什麼想法，「我們會有因應措施」。媒體追問，原能會是否會配合修法讓核二廠延役，謝曉星說，因應措施有很多種，這（配合修法）是其中之一。

他又說，若要修改法規，須送立法院核備，核備可鬆可緊，立委如要審查，還是可以要求原能會備詢，送立法院之前，要經過公告，聽取社會大眾意見，仍有許多不可預測因素，不是想像中那麼簡單。

談到不贊成核二廠延役的原因，謝曉星說，核二廠已超過提出延役時間，除了法規上不允許，目前核二廠的燃料池已經滿池，燃料棒沒取出前，根本無法運轉，就算修改法規，允許1年或2年前提出除役，實際面沒辦法執行，這也是一個問題。

依「核子反應器設施管制法」規定，台電公司應於機組預定永久停止運轉的3年前提出除役許可申請，原能會已收到台電提出的核二廠除役許可申請。謝曉星說，目前已進入實質審查階段。

對於核一乾式貯存爭議，謝曉星說，核一廠已經開始除役，這是「迫在眉睫」的問題，他希望很快可以看到轉折，讓台電、新北市和原能會都有滿意的結果，確保乾貯安全可行。（編輯：李信寬）1080124