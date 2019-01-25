購屋旺季助攻 去年12月房貸餘額再創高

（中央社記者邱柏勝台北25日電）央行今天公布去年12月底房貸餘額新台幣6兆774億元，月增360億元，續創歷史新高，且連3個月逾340億元，主因第4季為傳統房市旺季；餘額年增率4.96%，較上月減少0.05個百分點。

根據央行統計，去年12月房貸餘額月增360億元，較上月的增幅362億元略減；年增率4.96%也較上月減少0.05個百分點。對此，央行主管表示，第4季為傳統房市旺季，去10月底房貸餘額月增幅342億元，連3個月都在340億元之上，雖然餘額年增率略減，但房市整體表現依舊相當穩定。

至於代表房市上游的建築貸款，去年12月底餘額1兆8581億元，月增260億元，較上月的176億元大幅增加；但年增率6.89%較11月的7.05%收斂。央行主管說明，建築貸款餘額年增率雖略降，但仍在7%上下，主因年底建商有發放獎金、餘屋促銷的資金需求，加上許多款項都須在年底結清，帶動週轉金增加。

此外，去年建商購地、整地的情況較前年轉趨積極，雖然尚未反映在推案量上，但已見部分建商有「蓄勢待發」的企圖心，顯然建商並不像前年那麼悲觀看待房市，土建融資的需求增加，導致建築貸款餘額增幅擴大。

另外，八大公股行庫所承作的「青年安心成家方案」貸款，去年12月期底餘額為6527億元，月增16億餘元，占全體房貸餘額比重為9.35%，較去年11月的9.38%微減0.03個百分點。

央行主管解釋，青安貸款利率與其他銀行祭出的房貸優惠利率相去不遠，且申貸額度還有800萬元的限制，因此部分民眾評估後，雖然符合申貸資格，但仍決定轉向其他銀行申貸優惠房貸，導致青安貸款持續占比下滑。（編輯：楊玫寧）1080125