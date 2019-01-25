去年招商簽約金額破2300億 台北市蟬聯招商王

（中央社記者邱柏勝台北25日電）政府招商有成，根據財政部統計，去年民間參與公共建設案件簽約金額達新台幣2373億元，年增2.4倍，創近8年最優表現，且台北市在最後兩個月「後來居上」，以591億元蟬聯6都招商王。

財政部推動促參司曾統計去年前10月初估6都招商情況，當時高雄市以479.83億居首，台北市403.48億元居次，沒想到最後兩個月，台北市急起直追「趕進度」，高雄市的新案簽約反而停滯，最終台北市以591億元超越高雄市，蟬聯6都招商王。

根據財政部統計，去年全年促參案件簽約金額達2373億元，是民國106年簽約金額971億元的2.4倍，為近8年來成績最亮眼的一年，顯見民間積極且樂觀參與投資公共建設。

在中央政府方面，招商前3名分別是交通部的958億元、財政部150億元，以及經濟部15億元。地方政府前3名分別為台北市591億元、高雄市478億元以及桃園市101億元。

促參司表示，去年簽約金額較大的個案，包含高雄市龍華國小舊址興建商辦、銀髮照護及出租住宅案375億元、桃園國際機場第二航廈管制區內C區、D區設置綜合免稅商店招商案分別為340億元、362億元、台北市南港轉運站東側商業區土地公辦都市更新案307億元等。

財政部指出，自91年至107年12月底，民間參與公共建設簽約1647件，金額1兆5469億元，契約期間減少政府財政支出1兆6241億元，增加財政收入8727億元，並創造逾26萬個就業機會，對經濟成長有具體貢獻。

財政部表示，為積極引進民間參與投資公共建設，提升公共服務水準，將持續精進促參法制環境及民間參與公共建設投資平台運作機制，主動走訪各機關辦理啟案與諮詢輔導，協助機關解決推動問題及開發潛在案源。（編輯：蘇志宗）1080125