緯創董事長保證每年加薪 看好今年成長

（中央社記者潘智義台北25日電）緯創資通董事長林憲銘今天在尾牙晚宴表示，媒體報導緯創要發獎金、加薪，雖然目前還沒宣布加薪多少，但確定每年都會加薪；2019年經濟不是很好，但緯創還是會成長。

緯創為筆電、電視、液晶顯示器代工大廠，並為蘋果在印度生產手機。雖然外界持續關心緯創在印度手機工廠的布局，以及整體代工業務走向，但緯創今天尾牙並未說明，只強調今年業績可望成長。

林憲銘指出，已知道2019年總體經濟不是很好，但相信靠著大家努力緯創還是會成長，一年很快就過去了，人的年齡會更老，企業也會更成熟，不希望公司營運暴起暴落，因此為了要細水長流，採取的經營哲學是「利他」，永續發展須建構在利他上，讓朋友感受到緯創對他們的由衷感激。

緯創執行長黃柏漙說，2018年對產業、對緯創都很有挑戰，但公司業績仍有成長，經過持續進行第3年數位轉型改造過程後，讓公司更有智慧，運作更透明又快速，2019年可望逐漸享受轉型成果。

緯創今天尾牙席開70多桌，宴請公司員工及客戶約7千多人，並在餐桌放置綠色包裝的乖乖，象徵電腦正常運作。

緯創統計，去年12月合併營收新台幣864億3442萬元，較11月增加12.23%，較前年同期增加4.78%；去年全年合併營收8892億6213萬元，創歷史新高，較前年增加6.42%。

緯創去年全年筆電出貨1750萬台、伺服器出貨210萬台、桌上型電腦出貨1480萬台、電視出貨215萬台、液晶顯示器出貨610萬台。（編輯：林沂鋒）1080125