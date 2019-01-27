聯準會料暫維持利率不動 專家不排除今年再升息

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）市場去年底大幅動盪結束2018年後，美國聯邦準備理事會本周預計按兵不動，維持利率不變，讓市場平靜下來。不過經濟學家仍不排除今年會升息。

華爾街去年經歷經濟大恐慌以來表現最糟的12月，加上市場對全球經濟日益擔憂，聯準會決策者現在一致傳達此一訊息：將「耐心」等候才會再度升息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）30日宣佈聯邦公開市場委員會（FOMC）最新貨幣政策時，很可能維持利率不變。

法新社報導，經濟學家說，去年底市場吹起冷風時，越來越多狀況顯示聯準會可能感覺有必要升息，時機最快就在春季。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）的謝波德森（Ian Shepherdson）提出貨幣政策報告時說：「我認為目前的危險是，市場不再有任何期待。」

「一旦情勢明朗，聯準會發現令他們恐懼的事物不再那樣令人懼怕，可能會立刻轉變態度。」

由於美國政府部份停擺長達一個月，商務部未公布經濟數據，包括住房、貿易、消費、薪資和通膨等重要數據。聯準會目前有點像盲目飛行，要到政府下週重開時才能取得部份關鍵報告。

但牛津經濟公司（Oxford Economics）美國金融市場首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）說，擔憂美國經濟2019年會衰退是過慮了。

牛津經濟公司預計，聯準會今年會升息兩次，第一次在5月聯準會召開2019年第3次政策會議時。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1080127