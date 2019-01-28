盛群去年獲利衝歷史新高 每股4.7元

盛群28日舉辦法人說明會，資深管理中心副總經理暨發言人李佩縈規劃辦理退休，將於2月1日卸下盛群財務主管與發言人職務，這是她最後一次主持法說會。中央社記者張建中攝 108年1月28日

（中央社記者張建中台北28日電）微控制器(MCU)廠盛群去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益新台幣4.7元，盈餘不排除全數配發，殖利率估逾7%。

盛群今天下午舉行法人說明會，公布去年度營運結果；盛群去年第4季因客戶需求觀望影響，季營收滑落至11.88億元，季減5.6%，不過，受惠業外匯兌收益挹注，盛群獲利不減反增，歸屬母公司淨利2.63億元，季增0.4%，每股純益1.16元。

盛群去年總營收48.62億元，年增5.4%，歸屬母公司淨利10.64億元，年增14.9%，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益4.7元。盛群資源管理中心副總經理李佩縈表示，股利政策還是傾向維持盈餘全數配發，以今天收盤價66.2元計，殖利率達7.1%。

據統計，盛群去年MCU總出貨量達6.73億套，年增8%；其中，32位元MCU出貨量1632萬套，年增42%，所占比重約2%。

展望今年，李佩縈表示，1月業績可望回升，整體第1季業績將可維持與去年同期相當水準；除看好健康量測產品外，安防的煙霧報警器今年可望有不錯表現。

盛群在藍牙耳機領域也有不錯斬獲，除供應充電盒的電源管理晶片，還供應耳機的觸控晶片，在成功打進多家品牌手機廠供應鏈，今年出貨量可望倍增。

李佩縈因個人規劃辦理退休，將於2月1日卸下盛群財務主管與發言人職務，今天是李佩縈最後一次主持法說會。

李佩縈說，她在一年前即提出退休計畫，希望能過不一樣的生活，初步規劃要學習法律，再次當起學生，希望能有比較深的法學素養。

盛群業務行銷中心副總經理蔡榮宗未來將接任盛群發言人職務，財務會計處經理廖明通將擔任盛群財務主管暨代理發言人。（編輯：郭萍英）1080128