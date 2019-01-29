純網銀國家隊3股東擬撤 中華電傳擴大投資

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信主導的純網銀傳出花旗、PChome、悠遊卡公司臨陣抽腿，中華電將擴大投資至43%。市場人士透露，仍有團隊有意加入，但作業不及，未來中華電不排除增資或採取其他模式合作。

金管會釋出純網銀執照的最後申請日為2月15日，預計開放2家新設純網銀。目前有意爭取純網銀執照的3個團隊包括中華電信主導的國家隊「將來網路銀行股份有限公司」、LINE Financial、日本樂天集團與國票金的合作團隊，呈現3搶2局面。

外界傳出，「將來網路銀行」中，原本有意投資的花旗銀行決定不加入，網路家庭（PChome）也決定不投資；加上經濟日報今天報導，悠遊卡投資控股也決定不投資純網銀「國家隊」將來銀行，另外一家公股行庫台灣中小企業銀行作業來不及，中華電信將在今天董事會上，通過投資將來銀行約43%，較原先規劃的大增13個百分點。

以此推估，將來銀行（Next Bank）的股東結構為中華電信43%、兆豐銀行25.1%、新光集團14%、全聯9.9%、凱基銀7%、關貿1%。

市場人士透露，中華電擴大投資，從好的角度來看，是資源和獲利都會比較集中，且從其他團隊的主要持股者比重評估，中華電投資43%不算高；另外，其實市場還有不少團隊有意加入投資，甚至會超過100%，但中華電信以首輪股東名單為主，再去洽詢其他團隊會作業不及，未來不排除增資會或是採取其他合作模式進行。

然而，外界好奇，花旗、PChome、悠遊卡投控為何決定臨時抽腿，市場人士指出，花旗是外商較保守，確實有提到不滿消息被台灣媒體率先曝光；PChome現金流仍充足，但目前電商市場的氣氛混沌不明，恐不宜再做此投資；悠遊卡投控則是因為純網銀國家隊股東敲定時，恰好正逢悠遊卡董監事改選。（編輯：楊凱翔/張良知）1080129