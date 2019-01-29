越南富國島賭場啟用 允許國民入場賭博

（中央社河內29日電）越南富國島Corona賭場19日開始營運，成為越南第一座允許國民入場賭博的賭場。專家表示，這座賭場運作後，將有助吸引許多國內外旅客前往富國島觀光，以及增加國家財政收入。

越南全國之前共有7處合法賭場，只允許外國人進入賭場。越南人過去通常赴新加坡或柬埔寨賭場賭博。

官方的越南通訊社（VNA）網站報導，設在南部堅江省（Kien Giang）富國島（Phu Quoc）旅遊景點的Corona賭場19日正式營運，24小時營業，試辦3年，允許越南公民入場賭博。

報導說，位於富國島長灘（Bai Dai）的Corona賭場占地1萬8000平方公尺，是富國旅遊投資與開發公司Jsc合力打造的生態旅遊和娛樂綜合體的一部分。賭場設有100個賭桌和1000個吃角子老虎機，由荷蘭國際賭場公司Upffinity Gaming Management負責營運。

報導說，想要進入賭場的越南公民必須年滿21歲，具備民事行為能力，月收入1000萬越南盾（約新台幣1萬3333元）以上，入場費為每24小時100萬越盾或每月2500萬越盾。

賭場營運商執行長庫普辛（Daniel Kupsin）表示，首座允許越南人進入賭博的Corona賭場開始營業，可望吸引本來打算到國外賭博的越南人資金，對國家財政收入做出貢獻，同時促進當地旅遊業發展，公司將與政府管理機構配合，有效試辦這座賭場。

富國島位於越南西南方，是越南最大島。近年來越南政府積極推動觀光建設及推出赴富國島免簽證政策，利用富國島自然風光的觀光亮點，吸引世界各國旅客前來渡假，享受這裡純淨的自然風光。

越南政府也擬把富國島建設成全國3個經濟特區之一，以推動地區發展與海洋經濟發展。（編輯：郭中翰）1080129