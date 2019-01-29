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外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

最新更新：2019/01/29 19:19

（中央社記者潘姿羽台北29日電）台灣外勞人數去年突破70萬人大關，在台灣所賺工資總額也持續上攀，中央銀行官員表示，外勞一年匯出金額約30億美元，經換算，一年匯出近新台幣千億元。

台灣經濟發展成熟，薪資水平優於東南亞國家，許多外勞選擇跨海來台工作，再將薪水匯回家鄉，讓家人過更好的生活。

央行外匯局副局長賀培真表示，觀察外籍勞工資金匯出情形，2017年在台外籍工作者匯出資金約有30億美元，2018年1至11月金額超過28億美元，平均每人每月匯出金額落在300多美元；從趨勢來看，外勞人數增加、工資也有上調，金額應會持續成長。

賀培真也說，就勞動部的資料，家庭照護外籍勞工月薪平均為647美元，產業外勞則為902美元，而從匯款情況來看，每筆平均匯出超過300美元，也就是說，有不少外勞把超過一半的薪水都匯回家鄉。

央行今天也宣布修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，將原規定外勞仲介公司代外勞結匯申報時，應檢附文件中的「私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑」項目刪除，並自即日起生效。

賀培真說明，服務品質並非衡量業者是否能夠提供代辦外勞匯款的證明文件，加上勞動部對於仲介公司已訂有管理規範，而且銀行業歷經亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑後，對於防制洗錢、打擊資恐的法規遵循均已大幅提升，此外，央行邀請勞動部、金管會討論時，相關部會均不反對，便決定在應檢附文件項目中，刪除評鑑證明。（編輯：林孟汝）1080129

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