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女性就業踴躍 兩性勞參率差距降至近20年最低

最新更新：2019/01/30 15:07

（中央社記者潘姿羽台北30日電）想要成為新時代女性，經濟獨立是不可或缺的條件，主計總處最新國情統計通報指出，女性因教育程度及經濟自主能力提升，投入職場意願明顯增加，去年兩性勞參率差距已縮減至16.1個百分點，為近20年最低。

據行政院主計總處人力資源調查顯示，2018年男性、女性勞動力參與率平均為67.2%、51.1%，雙雙較上年微增。

主計總處指出，就長期趨勢來看，女性因受教育程度及經濟自主能力提升的影響，愈來愈願意投入職場，因此近20年的女性勞參率呈緩步增加走勢，和1998年相比，成長了5.5個百分點；男性勞參率近5年雖呈現緩增，但仍較1998年減少3.3個百分點。

進一步觀察兩性勞參率差距，1998年兩性落差達25個百分點，隨著女性勞參率持續走揚，2018年已縮減至16.1個百分點，為近20年最低，且差距較20年前少了8.9個百分點，相當顯著。

儘管兩性勞參率的差距逐漸縮減，主計總處指出，台灣女性的勞參率仍明顯低於歐美主要國家；以2017年為例，台灣女性勞參率為50.9%，英國達58.2%、德國55.9%、美國57.0%，均明顯高於台灣。（編輯：楊凱翔）1080130

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