免稅天堂破功 無實質經濟活動恐遭撤登記

（中央社記者邱柏勝台北30日電）資誠會計師事務所表示，受國際反避稅壓力，BVI、開曼等免稅天堂陸續立法，要求設在境內的新舊公司需有經濟實質活動，若無法提出證明，恐遭罰鍰、甚至撤銷營業登記。

資誠表示，此規定自今年起實施，在此新制度下，可預見將進一步限制免稅天堂在國際貿易與資產管理上的運用便利性，免稅天堂或將無法再被無條件的運用。

資誠指出，以往常見公司架設紙上境外公司，作為對外投資的控股公司，或作為轉單貿易的一個環節；而高資產人士運用這些境外公司作為投資或管理公司，留存海外收益或公司股權等資產，其中許多安排涉及避稅，成為近年來各國追稅的頭號對象之一。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師曾博昇表示，此新措施是因應歐盟2017年對全球近百國進行審查，將不符合要求的國家列入不合作租稅管轄區的黑名單或灰名單中，認定標準包括租稅透明度與租稅公平的要求，以及符合OECD稅基侵蝕與利潤移轉行動（BEPS）第5項行動計畫有關打擊有害稅務實務的反避稅規則，藉由課稅資訊交換以及要求建立實質的方式，促使這些低稅負或免稅的地區修改當地稅制，以符合BEPS行動計畫所昭示的國際反避稅最低標準。

曾博昇說，在與BEPS第5項行動計畫相關的後續工作中，OECD（經濟合作暨發展組織）底下的包容性架構（Inclusive Framework）發布新的全球標準，此標準適用於「無稅負或僅有名義上稅負」的管轄區，且要求企業具有「實質活動」，以使稅制不被視為「有害之稅務制度」。

因此，為求從OECD與歐盟的黑名單或灰名單中被移除，各租稅天堂國家向歐盟承諾在期限內修改稅法，以避免構成有害稅務實務，並被歐盟施以經貿制裁。此次修改相關制度的免稅天堂包括英屬維京群島（BVI）、開曼群島與百慕達等十數個租稅天堂國家。

資誠表示，新制上路後，台灣企業或個人在免稅天堂所設立的境外公司，將須提交年度報告，說明在該年度期間境外公司有滿足經濟實質的要求。無法證明具有實質者，可能被處以數萬美元罰鍰，甚至被撤銷營業登記，相關資訊並可能交換給其他國家。（編輯：張均懋）1080130