KKR完成收購 榮化今下市

李長榮化工前董事長李謀偉30日表示，KKR買下榮化股權後，先調整好體質，並可望透過併購增加榮化的實力，榮化未來再上市的機率仍然很高。中央社記者潘智義攝 108年1月30日

（中央社記者潘智義台北30日電）KKR國際投資機構與李長榮化工公司今天宣布完成先前簽署的股份轉換協議，李長榮化工並在今天正式下市。

李長榮化工前董事長李謀偉今天表示，李長榮化工下市後，未來再上市的機率仍然很高，因為KKR買下榮化股權之後，以私募基金標準的運作模式，就是買下一家上市公司，先下市好好整理之後再重新上市。

李謀偉直言，KKR擁有龐大的資金可以運用，買下榮化股權，不只是好好調整榮化的體質，更可併購其他化工業者，讓榮化更壯大。

KKR國際投資機構表示，將以現金支付榮化普通股股東每股新台幣56元，內含每股4捨5入後約2.90元的股息（不含息則每股收購價格為53.10元），收購榮化公開流通的股份，總市值高達478億元（15.6億美元）。

在完成股份轉換交易後，榮化即轉為一家私有化公司，並從台灣證券交易所下市。

李長榮化工董事長洪再興指出，KKR在全球各地支持企業成長方面擁有良好的成功經驗；藉助KKR的專業知識可望加速公司的發展策略，滿足台灣及全球客戶的需求。

KKR大中華區總裁楊文鈞表示，憑藉著一支致力於品質與創新的有力團隊，榮化成為一家在石化領域中真正具備市場差異化和高績效的公司。榮化企業總部將持續設在台北，同時維持其在全球的經銷通路及在台灣、中國大陸及美國的製造廠。KKR透過旗下亞洲第3基金(Asian Fund III)完成這項投資。（編輯：張均懋）1080130