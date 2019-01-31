小股東告董事會成員涉背信 永大3點聲明澄清

（中央社記者鍾榮峰台北31日）日立公開收購永大，小股東告永大董事會成員涉及背信。永大聲明澄清未獲其他廠商用更高價格公開收購，不會代股東接受或拒絕公開收購，股東應自行決定是否參與應賣。

永大29日召開董事會，多數決接受日立（Hitachi）以每股新台幣60元公開收購。永大小股東今天到台北地檢署，控告6名董事會成員涉及背信罪。

小股東黃文泰等人質疑永大董事會以多數決通過日立以每股60元公開收購，排除兩家有意提出每股63元競標的美國奧的斯（OTIS）與瑞士迅達（Schindler），損害股民巨大利益至少12億元，懷疑永大與日立黑箱主導這次收購案，司法機關應介入調查。

對此，永大傍晚發出新聞稿舉出3點聲明澄清。首先指出公開收購是由公開收購人單方發起、自行評估決定公開收購價格，向被收購公司全體股東發出股份收購要約的制度，依照公開收購制度本質，任何人無需經過永大同意，就可對永大進行公開收購。

永大表示，公司無從阻止公開收購人依法對永大進行公開收購，也無從代股東接受或拒絕公開收購。

其次永大指出，法律並未禁止，任何人可以依法對同一被收購公司提出「競爭公開收購」，但截至今天新聞稿發布，並未接獲任何其他公開收購人公告申報以更高價格、作為競爭公開收購的通知或書件。

再者永大強調，董事會若接獲其他公開收購人對永大股份進行競爭公開收購，永大董事會也會依法辦理相關查證及審議程序。

永大表示，股東應詳閱公開收購人在公開收購公告及公開收購說明書中敘述參與應賣的風險，自行決定是否參與應賣。

日立30日指出，已準備216.5億元，透過全資子公司台灣日立電梯，以全數取得台灣永大股份為目的，自1月17日至3月7日，以每股60元價格進行公開收購。

日立此次最低收購永大約8850萬股，占總數約21.66%，最高收購約3.6億股，總數約88.32%。日立指出，與全資子公司日立大廈系統共計持有永大11.7%股份，計畫透過此次公開收購，將永大納入全資子公司。目前外資法人持有永大股權比重約51.7%。（編輯：林孟汝）1080131