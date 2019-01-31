任天堂殼牌淨利大增 諾基亞財報優於預期

（中央社東京／倫敦／赫爾辛基31日綜合外電報導）日本遊戲業巨擘任天堂今天公布，去年4至12月淨利大增近25%。荷蘭皇家殼牌集團更公布，去年淨利激增8成。芬蘭電訊設備商諾基亞發布第4季財報，優於預期。

任天堂公司（Nintendo Co.）公布，去年4至12月淨利成長24.9%至1688億日圓（約新台幣478億元），銷售額增長16.4%至9973億日圓。

多虧任天堂受歡迎的Switch主機數款遊戲暢銷，任天堂安然度過重要的假期旺季。他們在聲明中表示：「在假期季期間，軟體大大推動硬體銷售。」

針對今年3月底結束的年度，任天堂維持樂觀預估。他們預測，全年度淨利可較前一年度成長超過18%，達到1650億日圓；年度銷售額預估值也維持在1兆2000億日圓。

荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell Plc）今天表示，去年淨利由2017年的接近130億美元激增至234億美元（約新台幣7184億元），歸功於油價攀升和致力削減成本。

殼牌執行長范柏登（Ben van Beurden）說：「我們實現去年的承諾，包括完成300億美元的撤資計畫，並開始進行重要的成長計畫，在資本投資方面也維持紀律。」

諾基亞公司（Nokia Corp.）今天則公布，去年10至12月獲利1億9300萬歐元（約新台幣68億元），較2017年同期的虧損3億8600萬歐元大幅改善，並為充滿挑戰的去年劃下表現強勁的句點。

諾基亞第4季調整後的營業利益較2017年同期成長12%，達到11億2000萬歐元（約新台幣395億元），超越分析師預估的10億歐元。

儘管如此，諾基亞仍下修對今年初網路業務的看法。諾基亞表示，由於他們的5G鋪設計畫時程安排進展遲緩，他們預期今年「上半年業務疲軟」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080131