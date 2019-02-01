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商業服務業景氣5月復甦可期 就業部門將現轉機

最新更新：2019/02/01 11:59

（中央社記者廖禹揚台北1日電）財團法人商業發展研究院今天公布商業服務業景氣預測指出，5、6月出現回升訊號，雖力道不大，但意味服務業正在國際景氣向下壓力中逆勢向上，一向表現較差的就業部門也出現轉機。

商研院今天公布商業服務業景氣預測，服務業領先指標綜合指數實際值去年3月出現波段高峰，觸頂後持續下降，其循環指數也隨之下跌，去年9月至今年1月雖略有回升，但1月推估值98.7348，僅為2017年底水準，仍無法預測代表GDP的同行指標能有明快成長。

利用領先指標預測的同行指標綜合指數，循環實際值在去年5月出現波段高峰，但到今年1月降為99.9105，商研院預測，今年5月為99.802、6月99.8486，回到2017年10月水準，表示有即時回升，但力道仍微弱。

商研院觀察，領先指標6項子指標中，一向表現較差的就業面出現新轉機，失業狀況在去年底出現大幅改善，並延續至今年1月，加上一向波動不穩的民間固定實質資本形成已連續8個月上升，是最新領先指標走勢反彈上升的主力。

商研院表示，實質民間固定資本形成以及就業面指標持續上升，顯示實體面內需動能改善成為力抗景氣下壓的主流力量，可大膽採行各項景氣刺激措施；同時也可藉數位轉型趨勢、美中貿易戰轉單效應等，借力使力，促進國內投資、產業轉型升級，深化、廣化新南向投資貿易，擴大外銷市場改善價值鏈結構，以在國際經濟新賽局中「彎道超車」。（編輯：趙蔚蘭）1080201

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