興達電廠停機減煤 台電：減少發電30億度

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）高雄市政府核發興達電廠操作許可證，但要求機組秋冬停機及減煤。台電表示，今年因用煤許可量大幅減少，將減少發電約30億度，而機組停機，對整體供電穩定、彈性調度造成衝擊。

台電興達電廠三、四號機操作許可證將在2月4日到期，高雄市環保局今天核發許可證，但附帶「秋冬空品不良季節需附帶的減量責任」，環保局要求於每年秋冬季空品不良的10月至隔年3月間，電廠三、四號機至少停止運轉一座機組。生煤使用總量則以民國105年實際生煤使用量再減5成，做為核發許可用量上限。

對此，台電今天透過新聞稿表示，對於高雄市府未考量機組運轉條件，就進行加嚴管制，且遠超過環保署所訂標準，台電深感遺憾。

台電發言人徐造華表示，減煤會直接衝擊發電量，估算今年用煤許可量比105年實際用煤量減少101萬公噸，減少發電量約30億度。

他說，要求停機會影響裝置容量，當其他機組故障，電力系統需緊急增加供電時，因為興達電廠部分機組停機，需耗時起動機組，無法即時併聯發電。在發電量減少及機組停機無法即時支援下，將對整體供電穩定、彈性調度造成衝擊。

徐造華說明，台電僅能加強其他機組調度能力，以及在停機期間安排大修，但是大修只需要30、40天，其他時間機組就只能空等。

徐造華表示，台電對高雄市政府新增管制決定表示尊重，但為求穩定供電，台電仍將向市府提出意見，加強溝通。

環保團體日前指出，高雄市空污問題嚴重，硫氧化物和氮氧化物排放量居高不下，加上興達電廠老舊的燃煤機組，在不利的環境下還「南電北送」加速惡化南高屏空氣品質。

台電則說，自民國80年起已投入新台幣309億元改善空污排放設備，包含興建4座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設、增設排煙脫硫脫硝設備、空污防制設備改善升級等。

另外，興達電廠近年在兼顧穩定供電及環境下，空污排放已自主減半。自106年11月1日至今年1月31日，已累計降載634次，減發電約11億度。（編輯：王永志）1080201