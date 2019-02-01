美聯準會不升息 有利亞洲股債市布局

（中央社記者潘智義台北1日電）美國聯邦準備理事會今年首次會議決定不升息，基金業者表示，美元因此缺乏反彈動力，美債殖利率下跌，匯率優勢加上利差吸引力相對高，有利於新興亞洲股、債市表現。

國泰投顧指出，美國聯準會（Fed）今年1月30日的利率會議除決定不升息，也移除未來逐步調整利率的用語；未來利率調整的步伐會更有耐心，且公開市場操作委員會（FOMC）正評估縮表結束的時間。本次會議所釋放的訊息遠較去年底會議更偏向鴿派。

富蘭克林投顧指出，美國聯準會利率會議如預期維持基準利率於2.25%至2.5%不變，除表達對升息抱持耐心的政策外，首度對縮表政策釋出鴿派訊號，有利於全球資產價格持續反彈，而新興市場在去年大幅修正後，更具投資優勢。

富蘭克林投顧認為，包含中國在內的新興國家持續推出利多政策，資金今年以來持續流向新興市場，在聯準會明確轉向鴿派後，新興市場可望持續吸金。

國泰投顧分析，今年以來，亞洲股、債市雙漲，主要受惠於去年的利空因素出現趨緩，包括聯準會升息立場軟化、美元升勢暫歇、美中恢復貿易談判等；基於亞洲股市基本面變數較多，若要布局匯率及利率相對有利的亞洲，建議優先考慮亞洲債券，其次才是亞股。

國泰投顧指出，雖然亞洲外部利空消退，但內部出現不利的因素，例如，彭博數據顯示亞洲國家去年12月的採購經理人指數，已經有台、韓、中、馬來西亞4個國家跌至50以下的收縮區間，泰國、印尼持續在50附近遊走，新加坡自高檔逐步下滑，僅越南、印度維持熱絡。

另外，國泰投顧評估，亞股去年下跌後，投資價值提升，但企業獲利預估仍可望下修。2019年初的獲利預估年增率12.1% 略低於去年同期實際值13.1%，如果歐美與中國經濟未明顯轉佳，整體亞股後續推升動能將受限。（編輯：王永志）1080201