5G建設 德國決定不排除華為設備

（中央社記者林育立柏林7日專電）德國官員證實，未來的5G基礎建設將不排除華為。不過，隨著安全標準提高，電信業者可能自願放棄在核心網路使用華為的設備。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，德國各部會代表6日開會，從國家安全、德中外交關係、中國市場潛力和建設進度等層面通盤考量，決定不排除使用華為的5G設備。

美國近來極力施壓盟邦，不要購買華為的第5代行動通訊設備。日前德國情報單位也警告，行動通訊採用華為設備將有被監聽甚至癱瘓的危險，引發輿論熱議華為的安全性問題。

儘管德國政府不打算禁用華為設備，不過，報導說，5G通訊的安全標準未來將大幅提高，設備得先經聯邦資訊安全局（BSI）認證，具體的作法將在3月頻譜拍賣前確定，讓有意競標的電信業者有所依循。

此外，電信主管機關聯邦網路局（Bundesnetzagentur）還準備草擬一份安全清單，要求電信業者採取預防措施，確保資訊安全和公共安全。

政府也打算立法，如果設備暗藏「後門」，導致資料被竊，政府將可依法迫使電信業者更換設備。

德國官員透露，隨著安全標準提高，電信業者可能自願放棄在核心網路使用華為設備。核心網路是行動通信系統的骨幹，目前在德國營運的英國伏德風（Vodafone）已經宣布不用華為設備，德國電信（Deutsche Telekom）和西班牙電信集團（Telefonica）則尚未決定。

至於基地台，官員表示，很難完全排除華為，畢竟華為的產品在市場上享有領先地位。

專門研究科技安全的德國智庫「新責任」（Neue Verantwortung）專家克雷恩豪斯（Jan-Peter Kleinhans）表示，提高5G建設的安全標準是正確的做法，他對政府讓華為參與表示歡迎。

華為2017年在歐洲專利局（EPO）申請的專利數名列第一，在通訊領域的創新能力領先同業。

克雷恩豪斯指出，華為的爭議只是開端，證明各國對中國科技的依賴，他預言類似的爭議未來將在更多領域出現。（編輯：林治平）1080208