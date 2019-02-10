近年台股年後漲多於跌 豬年紅盤日補漲可期

（中央社記者田裕斌台北10日電）春節期間美股表現不差，道瓊工業指數漲幅超過2%，加上過去12年台股農曆春節後開紅盤漲多於跌，分析師認為，豬年開紅盤日台股可望出現補漲行情。

根據統計，台股1月30日狗年封關後到8日收盤止，道瓊工業指數漲526.37點，漲幅2.14%；標準普爾500指數漲67.88點，漲幅2.57%；那斯達克指數漲269.91點，漲幅3.84%。

其中，台積電ADR（美國存託憑證）在台股休市期間，自1月29日的36.33美元，攀高至37.79美元，上漲1.46美元，漲幅4.01%，可望成為多頭帶領台股補漲的要角。

且根據統計，過去12年農曆春節後開紅盤日台股表現不差，自2007年至2018年間，有8年上漲、4年下跌，尤以去年（狗年）開紅盤日上漲2.81%最為凸出，且漲勢延續至後5個交易日漲幅擴大至3.78%、後20個交易日漲幅更達5.66%。

至於過去12年開紅盤日跌勢最重的以馬年（2014年）的2.34%居冠，不過在開紅盤日重挫後，後5個交易日跌幅隨即縮小至0.38%，後20個交易日更翻為上漲2.01%。

根據統計，過去12年農曆春節後台股表現亮麗，不但開紅盤日上漲機率67%、平均漲幅0.44%，且後續漲幅多持續擴大，後10個交易日更僅有2年下跌，上漲機率高達83%、平均漲幅2.92%，後20個交易日上漲機率進一步提高至92%、平均漲幅4.15%。（編輯：張均懋）1080210