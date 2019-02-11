宏碁今年推新品牌 核心與新事業雙重轉型

（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠宏碁今天舉行新春開工團拜，董事長暨執行長陳俊聖說，今年將推動核心事業與新事業「雙重轉型」，上半年將有新品牌及新產品問世，並持續推動新公司上櫃。

陳俊聖及宏碁主管群今天出席開工團拜儀式，會後按往例前往集團創辦人施振榮家中拜年並接受媒體團訪。

陳俊聖表示，宏碁已站上美國電競市場第一名，根據市調機構GfK的統計，去年12月宏碁在EMEA（歐洲、中東及非洲）電競市場也獲得第一名，贏得雙料冠軍；宏碁旗下系統廠建碁更在日前獲得美國CIO Review雜誌評選為前20大最有前景的零售解決方案供應商。

他強調，未來一年宏碁策略將是「雙重轉型」（Dual Transformation），包括核心事業及新事業都要同步轉型，因為「打掉重練」並不實際，需要在現有基礎上升級核心事業與新事業，並預計今年上半年推出新品牌及新產品，進入新的領域，但對於新產品的方向和細節則低調不願多談。

陳俊聖透露，宏碁今年將持續推動新公司申請上櫃及新事業IPO（初次公開發行），但很難預估可能IPO的公司數量；他也強調不會放棄商用虛擬實境（VR）技術，將持續努力發展相關應用。

媒體詢問美中貿易戰的影響，陳俊聖表示，宏碁在全球160國都有營運，很難找到「大家都風平浪靜」的時候，一定會有影響，但宏碁會努力表現得比同業更好。（編輯：鄭雪文）1080211