面板股持穩僅友達放量大跌

（中央社記者潘智義台北11日電）面板族群今天盤中走勢平穩，但面板大廠友達光電收在低點11.25元，大跌5.46%，成交量逾13.2萬張。

群創光電盤中多在平盤價10.45元附近游走，收在10.35元，小跌0.95%。彩晶也在平盤6.85元附近徘徊，收在6.81元，小跌0.58%。華映收在漲停價0.63元。

台灣證券交易所統計，3大法人1月28日至1月30日賣超光電類股第1名為友達光電，計1萬5250張；買超第1名為群創光電，計5萬712張。

友達光電農曆年前舉行線上法人說明會，公布2018年第4季基本每股盈餘為新台幣0.03元，全年基本每股盈餘1.06元，連續6年獲利。

友達光電董事長彭双浪在線上法人說明會表示，友達已連續6年獲利，經歷面板產業最長的多頭，但今年以後恐要面臨更長整理期。

友達統計，2018年第4季合併營收770.9億元，較第3季減少4.9%。第4季歸屬母公司業主淨利為2.8億元，基本每股盈餘0.03元。合計2018年全年合併營收為3076.3億元，較2017年減少9.8%。全年歸屬於母公司業主淨利為101.6億元，基本每股盈餘為1.06元。

群創光電將在2月14日公布去年度財務報告。中華映管面臨債務風暴，但農曆年前公告，已獲法院同意緊急處分，華映原向法院聲請緊急處分被駁回後，再向台灣桃園地方法院提出抗告，獲得法院裁准，未來的90日內，華映債權人不得行使債權。

瀚宇彩晶農曆年前證實裁員約80人，當中多為生產線作業員，後續將增補人力，農曆年後還有20人報到。瀚宇彩晶強調，公司目前現金充裕，幾無向銀行借款，此次裁員屬正常汰除，後續將增補人力。（編輯：林沂鋒）1080211