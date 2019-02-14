住展風向球連6藍燈 1月房市走緩估3月回升

（中央社記者韋樞台北14日電）1月住展風向球總分27.1分，續亮第6個藍燈，更創下2017年2月以來新低；6項指標中僅議價率持平，其餘均衰退。住展雜誌認為，1月房市淡季，市況走緩，估計3月才有機會脫離藍燈。

住展雜誌企研室經理何世昌統計，由於1月的北台灣新建案房市淡季，建商推案意願低，1月預售屋推案量不到新台幣200億元；其中，單一案量逾10億元的指標案相當少，相對新釋出的成屋戶數更少，僅約200戶，成屋供給量創下近兩年來新低。

何世昌發現，過往建商或代銷業會祭出送裝潢或家電的建案，有的會主打「一卡皮箱，年前搬新家」，但今年卻鮮少這類促銷廣告，可能與送裝潢訴求疲乏或是建商減少優惠空間有關。另外淡季的廣告量也跟著減少，1月廣告批數落至約1.13萬批，較去年12月銳減約0. 62萬批，月減約35%。

至於買方最關注的議價率分數與去年12月一致，仍為5.46分。何世昌認為，相較去年多數月分為5.12分，當議價率分數攀至相對高檔，代表建商讓利幅度越來越小，民眾最直接感受房價變硬。

與市況高度聯結的來客組數與成交組數1月同步走低。北台灣1月市況，除了新竹、桃園相對穩定之外，其餘縣市均表現不佳，尤以基隆、宜蘭等地較嚴竣。何世昌指出，經驗顯示，基隆房市旺季是夏天，宜蘭房市旺季是冬天，但觀察近1年市況，基隆與宜蘭同步出現「全年均淡」的狀況，值得注意。

何世昌說，2月同樣為房市淡季，來人與成交同樣衰退，預期3月的329檔期來臨前，屆時推案量、廣告量與來人、成交組數才會同步擴張，房市回溫希望較濃厚。（編輯：林沂鋒）1080214