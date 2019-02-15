紐約大方補貼惹議 亞馬遜新總部放棄進駐

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）紐約為吸引電子商務巨擘亞馬遜設立新總部，端出數十億美元稅務優惠，引起民意代表不滿。亞馬遜眼見反彈聲浪高漲，今天宣布踩煞車，放棄新總部進駐紐約長島市的計畫。

總部設在西雅圖的亞馬遜（Amazon.com）3個月前公布，選址長達一年的新總部將落腳紐約皇后區長島市（Long Island City）和維吉尼亞州阿靈頓郡水晶城（Crystal City），承諾各投資25億美元、創造2.5萬個就業機會。

為了招商政績，兩地政府共端出55億美元獎勵方案，比亞馬遜承諾的50億美元投資總額還多。運用公帑吸引史上第2家市值突破一兆美元的美國企業進駐是否值得，掀起一波論戰。

本週出爐的民調顯示，56%紐約州受訪選民支持亞馬遜新總部進駐的計畫。至於紐約市居民，在衡量亞馬遜承諾創造就業與政府大方補貼後，58%受訪者支持亞馬遜新總部進駐，35%反對。

儘管支持者居多，亞馬遜今天仍投下震撼彈，以新總部需要民選官員支持與合作為由，宣布放棄在長島市設立新總部的計畫。

聲明寫道：「民調顯示70%紐約客支持我們的計畫與投資，但一些州與地方政治人物已表明，他們反對我們的存在，不會和我們一同培養關係，推動我們與其他許多人為長島市設想的計畫。」

亞馬遜表示，對放棄進駐長島市的決定深感失望，暫時不會重啟新總部選址，設立維吉尼亞州新總部與田納西州納希維爾（Nashville）營運中心的計畫將繼續進行。亞馬遜提到，已在紐約市僱用超過5000名員工，未來將持續招兵買馬。

長島市隔著東河與曼哈頓相望，近年開發迅速，高樓大廈一棟棟完工。亞馬遜新總部進駐的風聲傳出後，當地房市頓時被炒熱，但有不少民眾憂心，2萬多名白領階級湧入後，居住成本攀升、交通惡化的問題恐變得更嚴重。

令部分民意代表不滿的是，亞馬遜獲得紐約州和市30億美元的稅務優惠，卻無意花錢分攤改善紐約老舊地鐵的成本。

去年11月當選聯邦眾議員的民主黨籍拉美裔政壇新星歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），就是高分貝反對亞馬遜新總部落腳紐約的政治人物之一。

亞馬遜放棄在長島市設立新總部後，歐加修-寇蒂茲在推特發文：「一切都有可能：一群認真平凡的紐約客今天與鄰居聯手，擊敗亞馬遜企業貪婪、剝削員工和全球首富的勢力。」

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）身價約1360億美元，富可敵國。紐約官員為爭取亞馬遜新總部，除了大方補貼，甚至同意讓貝佐斯使用一處直升機停機坪。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）與市長白思豪（Bill de Blasio）長年不和，難得有志一同吸引亞馬遜新總部進駐，且積極為亞馬遜背書。如今亞馬遜選擇抽腿，紐約時報形容，兩人有如挨了一記重拳。

古莫怪罪「一小群政治人物」不顧民眾福祉，為個人政治利益犧牲紐約州的經濟前途。白思豪則在聲明中說，想在紐約市成功就得堅忍不拔，亞馬遜原本能當好鄰居，在全球最棒的城市做生意，最後卻放棄與社區合作，白白浪費大好機會。（編輯：陳永昌）1080215