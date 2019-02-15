美股漲跌互見 法人估台股短線震盪

（中央社記者張建中台北15日電）美股漲跌互見，道瓊指數下挫逾百點，那斯達克指數則小漲6.58點，法人認為，台股籌碼面偏多，技術面下檔有支撐，半年線10122點則有壓力，短期可能趨於震盪。

因12月零售銷售減少，及企業收益高低不一，美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌103.88點，跌幅0.4%；標準普爾500指數跌7.3點，跌幅0.3%；那斯達克指數漲6.58點，漲幅0.1%。

國內外產業訊息方面，華航機師罷工事件落幕，機師工會14日晚間宣布停止罷工，勞資雙方簽署和平協議，3年半不會罷工。

砷化鎵廠穩懋去年稅後淨利新台幣30.66億元，年減17%，每股純益7.39元，預期今年第1季營收恐將季減16%至19%。

IC設計廠聯詠去年稅後淨利新台幣63.91億元，為近3年新高，每股純益10.5元，預期今年第1季營運表現可望淡季不淡，營收將季減2%至5%。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY去年稅後淨利6506萬美元，創歷史新高，每股純益0.85美元，折合新台幣25.67元。譜瑞-KY預期，第1季營收將季減4%至13%。

IC設計廠敦泰電子宣布，將提列新台幣26.3億元資產減損、存貨呆滯及跌價損失，估計將影響每股獲利約9.03元。

電子產品驗證服務廠宜特科技去年營運由盈轉虧，歸屬母公司淨損1.89億元，每股虧損2.99元，為宜特9年來首度虧損。（編輯：鄭雪文）1080215