商業服務業景氣走緩向下 商研院籲加強刺激措施

（中央社記者廖禹揚台北15日電）財團法人商業發展研究院今天發布最新商業服務業景氣預測，將先前預測5、6月微幅回升下修為預估6月再降，顯示整體服務業景氣仍走緩向下，建議政府加強景氣刺激措施。

商研院說明，以主計總處新發布去年第4季相關實際值計算，領先指標循環綜合指數從去年10月起持續下降，代表實際景氣變動的同行指標綜合指數則從去年5月碰頂轉降11個月後，預估今年5月微升、6月再下降，預估景氣在短期內難見回升。

商研院指出，同行指標綜合指數循環實際值在去年5月出現波段高峰後轉降，預測今年5月降至99.94，6月99.93，回到2017年10月水準，均低於2018年勉強超過長期趨勢的水準，顯示整體服務業景氣仍走緩向下，政府採行的景氣刺激措施只宜加強，不宜停歇。

商研院觀察，同行指標子指標中投資部門成長加上就業部門可能逐漸走出底谷，不動產服務部門止降，都是有利條件，但批發零售業實質GDP循環指數、金融與保險業實質GDP都有惡化狀況，整體降速加快，預估今年4月會回到2017年1月水準之下。（編輯：林孟汝）1080215