台股豬年首週漲1.33% 市值重回30兆

（中央社記者韓婷婷台北15日電）台股豬年開紅盤，首週上漲1.33%，根據台灣證券交易所統計，截至15日止，全體上市公司市值新台幣30兆3163.81億元，較1月30日增加3965.01億元，重回30兆元大關。

證交所表示，本週加權股價指數上漲132.52點，漲幅約1.33%；台灣50指數上漲80.18點，漲幅約1.08%；寶島股價指數上漲179.65點，漲幅約1.58%。

產業別指數方面，以電子零組件類指數上漲5.64%漲幅最大，塑膠類指數下跌1.53%跌幅最大；未含金融類指數上漲124.08點，漲幅約1.49%；未含電子類指數上漲71.10點，漲幅約0.50%；未含金融電子類指數上漲64.72點，漲幅約0.54%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6269.36億元，全體上市股票成交金額5727.78億元，股票成交量週轉率1.63%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類1328.11億元、占23.19%，半導體類1242.19億元、占21.69%，光電類590.57億元、占10.31%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類6.98%、光電類3.67%、生技醫療類2.7%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共26個交易日，集中市場總成交金額2兆5742.37億元，市場日平均成交金額990.09億元，股票成交量週轉率6.58%，股票日平均成交量週轉率0.25%。（編輯：張良知）1080215