東京蘭展開幕 郭仲熙賞台灣蘭吟詩讚美

也稱東京蘭展的「世界蘭展2019」15日在東京巨蛋登場，台灣有5家業者參展設攤，駐日副代表郭仲熙欣賞台灣獲景觀布置獎的蘭花後，吟詩讚美。中央社記者楊明珠東京攝 108年2月15日

（中央社記者楊明珠東京15日專電）也稱東京蘭展的「世界蘭展2019」今天在東京巨蛋登場，台灣有5家蘭花業者參展設攤，台灣蘭花產銷發展協會在「景觀布置」單元獲獎，駐日副代表郭仲熙在賞花後吟詩。

世界最大規模的東京蘭展今年是第29屆，今天起到22日在東京巨蛋舉行，有來自18國與地區共3000種、10萬株蘭花展示，今天舉行開幕典禮及頒獎典禮。

最大獎「日本大賞」由71歲住在東京的公司主管櫻井一的作品「Green Globe」拖鞋蘭（仙履蘭）所獲得，稱為「肉餅」的蘭花，雖只有一朵黃色大花，但與如綠寶石般的綠葉襯托，顯得特別美麗。

台灣這次由台灣蘭花產銷發展協會會同台大蘭園、清華蘭園、億晟蘭園、長穎農業、可可金鞋蘭場等5家業者參展並設攤。除了台灣蘭花產銷發展協會的作品在景觀布置單元獲獎外，有兩家業者的小型景觀布置也獲獎。

可可金鞋蘭場成立於2001年，從日本引進最新的拖鞋蘭品種，並致力於培養拖鞋蘭屬標準複合型（俗稱肉餅）。公司執行長陳淑英今天告訴來為業者加油打氣的郭仲熙，這次獲日本大賞的作品就是俗稱肉餅的蘭花。可可金鞋蘭場這次獲得兩個獎，感到很高興。

陳淑英說，名為「人間仙境」的作品獲得海外獎勵賞，她以育種的拖鞋蘭大花做布置，有花、有煙、有水，彷彿人間仙境，讓人覺得世間有蘭，幸福至極。

郭仲熙走訪台灣蘭花業者攤位，欣賞多種蘭花，包括有「毛豬」之稱的嘉德麗雅蘭Cattleya、「小花貓」、「小猴子」、「小斑馬」等可愛稱呼的蘭花。

他最後走到台灣蘭花產銷發展協會的作品「春天來了」的展區時，對著媒體指著長串的蘭花說：「這是蘭花瀑布，是台灣之光。台日友好交流的象徵，我們需珍惜。」

他還吟詩說：「行到水窮處，坐看花開時，來時雪如花，去時花似雪。」

台灣蘭花產銷發展協會前理事長高紀清對媒體表示，日本人開發、培養的蘭花偏粉紅色，但台灣開發的蘭花色彩比較鮮豔。隨著時代的進步與變化，愈來愈多的年輕人喜歡色彩較強烈、顯得熱情的蘭花，台灣的品種就比較占優勢。

高紀清表示，台灣出口到日本的蘭花還是以蝴蝶蘭的盆花為最大宗，其次是文心蘭的切花，過去幾年蝴蝶蘭的切花出口到日本也慢慢成長，未來幾年，蝴蝶蘭的切花出口會再成長。

他說，隨著日本的高齡化與少子化，盆花的市場出口平均萎縮約1%至3%，但其他花的市場，像是切花的市場慢慢在成長，因為切花在日本主要是作為葬儀用。二次世界大戰後，嬰兒潮世代現今慢慢走入人生的尾聲，預估這方面（切花）的消費未來10年是個黃金期，會到一個高峰。

詢及4月30日日皇明仁退位、5月1日皇太子德仁將即位為新日皇，蘭花的需求是否特別大時，高紀清表示，以盆花而言，台灣與日本是接力生產，日本業者大概要提早約6個月向台灣下訂單。如果今年4月需要花，應該是去年11月底就已從台灣運到日本待命了。（編輯：郭中翰）1080215

可可金鞋蘭場、長潁、台大蘭園等5家業者參加15日登場的東京蘭展。可可金鞋蘭場獲小型景觀布置海外獎勵獎。中央社記者楊明珠東京攝 108年2月15日

本屆東京蘭展，台灣業者紅鉅公司台日團隊將與日本時尚教主IKKO合作，以蘭與和服的關係為主題詮釋高貴典雅。圖為展廳。中央社記者楊明珠東京攝 108年2月15日

東京蘭展15日開幕，駐日副代表郭仲熙到場為台灣5家參展業者加油打氣。圖為台大蘭園介紹多種蘭花，包括「小猴子」、「小斑馬」等品種。中央社記者楊明珠東京攝 108年2月15日