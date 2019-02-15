台積電晶圓瑕疵每股少賺0.08元 法人：影響輕微

（中央社記者張建中新竹15日電）台積電估計晶圓14B廠晶圓瑕疵事件將影響第1季營收減少5.5億美元，並因而調降第1季營運目標，法人認為，台積電估今年每股純益少新台幣0.08元，其實影響輕微。

台積電今年1月爆發因供應商供應的光阻原料不符規格，造成晶圓14B廠的12奈米及16奈米晶圓良率出現問題。

消息傳開後，台積電對外表示，受影響的晶圓大部分能在第1季補回，這事件不影響第1季營運目標，季營收將約73億至74億美元，將季減22%。

台積電今天晚間宣布，為確保出貨予客戶的晶圓品質，決定報廢的晶圓數量較先前評估的更多，估計事件將使第1季營收減少5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，每股純益減少新台幣0.42元。

法人認為，雖然事件對台積電第1季營運影響高於預期，不過，第1季報廢的晶圓將可在第2季補足，意味台積電客戶訂單並未流失，只是晶圓補回時間較原先預期長，將從第1季遞延到第2季。

據台積電估計，這事件對2019年全年影響，將使全年毛利率減少0.2個百分點，每股純益減少新台幣0.08元。法人指出，若以本益比20倍估算，將僅影響台積電股價1.6元，影響程度相當輕微。

法人表示，台積電將部分產品自第2季提前投產，同時看見一些需求增加，將額外貢獻第1季營收約2.3億美元，這意味台積電部分客戶需求有提前回溫情況，對台積電具正面意義，應有助減緩事件的衝擊。

只是繼電腦病毒事件後，台積電又爆發晶圓瑕疵事件，法人認為，台積電內部管理確實有待進一步加強，以免影響客戶與市場信心。（編輯：林興盟）1080215