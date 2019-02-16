台股週線回萬點 法人：5G和AI將帶動科技成長

（中央社記者韋樞台北16日電）美中貿易談判氣氛和緩，美股反彈，台股開春後連5個交易日收在萬點，近日各大企業1月營收相對亮麗，帶給市場信心。法人預期資金仍將流入成長型產業，5G與AI將持續帶動科技業成長。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，美國景氣趨緩，迫使聯準會（Fed）延緩升息因應，Fed針對利率釋出鴿派言論，美股財報優於市場預期，均化解市場緊張氣氛，帶動全球股市上揚，不過正進行中的美中貿易談判將以拖待變，且形式將化明為暗，表面看似和緩，檯面下角力仍激烈。

黃俊斌指出，至目前為止，美股表現並不悲觀，帶動台股持續反彈行情。美股財報密集公布，包含AMD、Intel、Nvidia、STM等對下半年展望相對樂觀；車用電子相關供應鏈受庫存調整影響最輕微，但產業前景仍看旺；iPhone讓利降價有效逼出銷售量，化解庫存堆積的疑慮，整體市場信心再受激勵，預料台股指數仍有續揚空間。

黃俊斌分析，3月底前加權指數波動空間不大，資金仍將流入成長型產業，建議關注成長型產業標的，包括5G、AI將帶動科技產業持續成長，5G建置、車用電子、物聯網、iPhone規格提升、記憶體產業仍為2019上半年的投資主軸。

從科技業近日公布1月營收來看，業績並不悲觀，後續仍有成長機會。晶圓代工龍頭台積電因手機市場需求疲軟，客戶去化庫存影響，台積電1月業績僅新台幣780.94億元，連續3個月滑落，為6個月新低。

不過法人推估台積電2、3月平均月營收只要734億元便可達成第1季營運目標；但晶圓瑕疵事件影響營運，導致第1季營收減少5.5億美元，台積電評估今年每股純益少新台幣0.08元，影響輕微。

鴻海1月合併營收4140.95億元，創歷年同期新高。主要還是1月蘋果iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max市場拉貨力道趨緩，但是伺服器、筆記型電腦和桌上型電腦組裝卻持穩；法人也預估，鴻海今年第1季業績維持以往季節性淡季，第2季業績仍有待觀察整體經濟大環境走勢。

科技業上游的IC設計廠聯發科1月營收162.42億元，月減24.06%，創11個月以來新低。但聯發科預期，今年整體營收將較去年持平或微幅成長，毛利率以40%為努力目標。

下週摩根大通(JP Morgan)舉辦「Taiwan CEO-CFO Conference」會議，預計至少20餘家科技、傳產和金控業等大型企業受邀說明業績展望，尤其台積電、廣達、台達電、南亞科、國泰金等大型企業動向和看法，將成為市場關注焦點。（編輯：趙蔚蘭）1080216