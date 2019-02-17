投信：台股資金面及信心面回溫 短期不建議追價

（中央社記者田裕斌台北17日電）台股在豬年首週週線拉出長紅，投信業者表示，市場雖對景氣展望仍不明朗，但認為最差狀況已過，資金面及信心面都有回溫跡象，不過基本面仍需觀察，短期不建議追價。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際情勢主要是延續美中貿易談判進展偏向樂觀以及美國政府關門事件已取得兩黨的短期共識，讓市場認為雖然景氣展望未特別明朗，但最差狀況已過，所以吸引部分資金於此時進場布局。

廖哲宏指出，近一週美股、亞股漲勢回溫，近日雖因短線漲多面臨拉回，但整體氣氛仍偏多，年後隨著美股的反彈，台股持續開紅盤，指數已經站上萬點水位，指數雖已扭轉先前的頹勢，但由於上檔壓力區間仍大，加上基本面的狀況仍需持續觀察，短期不建議追價。

日盛高科技基金經理人黃俊斌則表示，美國景氣趨緩，迫使美國聯邦準備理事會（Fed）延緩升息因應，Fed針對利率釋出鴿派言論，美股財報優於市場預期，均化解市場緊張氣氛，帶動全球股市上揚，美中貿易戰仍將以拖待變，台股在股利殖利率仍誘人，吸引長線買盤進駐。

至於市場關注的1月營收表現，廖哲宏認為，整體表現仍較去年同期衰退，不過如IC設計、非蘋概股相關等相關族群，1月營收表現相對出色，成為關注焦點，值得留意。

此外，在資金面和技術面上，廖哲宏表示，近期資金面與技術都是轉多的現象，惟短線漲多，大盤可能會先休息，類股輪漲頻繁，特別要注意外資的動向是否可以延續台股的動能。（編輯：黃國倫）1080217