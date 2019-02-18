遠傳攜手日本NTT搶相片書商機 衝加值服務

遠傳電信（4904）宣布攜手日本NTT DOCOMO推出friDay拍拍本相片書服務，今年目標用戶數10萬，同時衝刺加值服務營收占行動營收能達到突破10%的成果。中央社記者江明晏攝 108年2月18日

（中央社記者江明晏台北18日電）遠傳電信今天宣布攜手日本NTT DOCOMO推出friDay拍拍本相片書服務，今年目標用戶數10萬，同時衝刺加值服務營收占行動營收能達到突破10%的成果。

遠傳電信繼推出智慧科技支援服務的「數位萬事通」、全台首創雙頻定位裝置BoBee守護寶及智慧語音助理「愛講智慧音箱」後，2019年再宣布推出新加值服務friDay拍拍本，積極擴展全台「相片書」市場，鎖定學生、上班族及有家庭成員的三大族群。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，今年目標friDay拍拍本達到10萬用戶數，遠傳去年起衝刺加值服務營收，目前占整體行動營收比重約6%到9%，希望今年能達到突破10%營收占比的成果。

friDay拍拍本為遠傳攜手DOCOMO，再次合作推出的服務，在日本此服務自2015年5月於日本推出後，首月的用戶數便達到8萬，目前用戶數更是高達200萬戶。

遠傳指出，使用friDay拍拍本相片書服務，月租型用戶透過App上傳手機照片、編輯文字，每個月都可收到從日本印製、空運到手的相片書，可綁約月付新台幣149元，也可單次支付199元。

日本NTT DOCOMO國際事業部亞洲業務部部長村山啓二郎表示，DOCOMO從i-mode時期起便和遠傳電信合作，遠傳電信作為這個加值服務海外推廣的首發合作夥伴，集團十分重視本次服務的海外表現。

遠傳和NTT DOCOMO表示，未來雙方將會展開多項加值合作，目前仍在發展中。

因應5G時代，尹德洋認為，未來加值應用的重點是，第一，速度更快，在VR、AR應用越來越多，4K畫質可在手機上傳輸；第二，萬物連網的應用，如智慧音箱會更普及；第三，低延遲，可能應用的場景包括無人駕駛，且認為台灣消費者很幸福，網路傳輸都相當快。

而明年東京奧運登場，同樣是日本5G展示場域，村山啓二郎表示，NTT希望能創造出新的運動方式與項目，也期望在演唱會推出現場live體驗，不排除瞄準台日雙方的觀光市場做更深厚的連結。（編輯：郭萍英）1080218