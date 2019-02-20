產業烏雲散 投信看好科技股反彈行情

（中央社記者韓婷婷台北20日電）去年底重挫的科技股，隨著國際大廠陸續發布財報及財測後，利空出盡助攻本波反彈，施羅德樂活中小基金經理人詹祖光表示，台灣科技股漲幅不及美國，行情尚未結束。

詹祖光表示，本波美股反彈，先前跌深的科技股漲幅領先大盤，其中又以半導體類股攻勢更為強勁，台股也循此模式，由科技股領攻，只是目前台股表現仍落後美股。

詹祖光指出，分析此波的反彈，歸因於美中貿易協商氣氛轉佳、以及產業表現落底，以做為產業先型指標的半導體來看，目前庫存水位已見下滑，部分公司表態第1季就是最糟狀況，少數公司甚至已經看到春燕，淡季不淡提振投資人信心，即使不少公司去年第4季財報或財測不如預期，但獲利預期已數度下修，且現況疲弱已在預期之內，因此失望賣壓也多在短線反應完畢，明顯有利空出盡的味道。

詹祖光認為，不論接下來美中協商能否取得共識，互相提防的態勢都已成形，尤其是在最為敏感的科技產業上，勢必將致力減少對彼此的依賴，盡可能從其他進口國取得替代產品供給，此將成為中長線趨勢，只要能取得雙邊轉單的商機，對台廠將有不錯的挹注。

至於類股表現，在盤面缺乏主流的情況下，詹祖光建議，不妨關注個別中小型股，當前劃時代創新產品及應用尚未出現，即便5G手機、可摺式平板等手機產品技術尚未成熟，但手機大廠華為、三星在第1季仍有新機推出。

此外，還有不少小眾產品積極搶市，對供應商的業績有所助益。後者包括無線充電、多鏡頭手機，也有5G網路建置、資料中心100G/400G高速傳輸模組等，都各擁市場需求，供應商多為中小型利基台廠，在實質利多支持下，後續股價表現值得期待。（編輯：林興盟）1080220