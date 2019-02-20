達方砸7.2億元購併世同60%股權 攻電動自行車

（中央社記者韓婷婷台北20日電）達方電子董事會今天通過以新台幣7.2億元現金取得世同金屬60%股權，透過互補優勢進行策略合作，搶攻高階自行車與E-Bike(電動助力自行車)市場。

達方發言人林獻章表示，世同金屬致力於高階自行車組裝近40年，客戶群遍及北美洲與歐洲的高端主流品牌，在台灣與德國擁有生產據點。達方在電動自行車的電池組裝及電控元件具有優勢，未來希望透過與世同的結盟，以完整的供應系統爭取高階自行車與E-Bike訂單。

林獻章指出，目前綠能事業營收占比約8%，看好與世同金屬的策略合作案，加上基期相對低，預期今年將見到較顯著的成長動能，進一步拉高營收占比。

達方表示，E-Bike是目前全球自行車市場新興的趨勢。研究報告指出2018年歐美市場全年銷售數量已達210萬台，預估2025年將可成長到380萬台。因應E-Bike發展，自行車的動力與傳動系統將由電子化系統來主導。達方在E-Bike產業耕耘多年，以電控與電池的核心競爭力出發，與國際大廠密切合作開發各式E-Bike解決方案，並積極爭取廣大的E-Bike新商機。（編輯：楊玫寧）1080220