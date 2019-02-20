誠美材控子公司非常規關係人交易 茂豐否認

（中央社記者潘智義台北20日電）針對偏光板廠誠美材料指控自家副董事長葉美麗涉及利用子公司茂豐貿易，進行非常規關係人交易，以及台灣證券交易所的查核，茂豐貿易今天聲明，實為常規交易。

對於茂豐貿易的澄清，誠美材料今天表示，暫不回應，將待調查告一段落，選擇適當時機再做說明。

茂豐貿易針對台灣證券交易所詢問相關交易案件發布新聞稿說明，茂豐貿易向關係人郡宏光電採購導電膜的必要性及合理性一案，屬合法常規交易，已經會計師查核未有重大異常情形；該筆交易貨物並經群創知識科技公司進行鑑價，確認並未導致公司受到任何損失。

茂豐貿易強調，預付貨款予關係人 BAO DUI INTERNATIONALLIMITED （BAO DUI 公司）一案，也屬合法常規交易，已經會計師查核未有重大異常情形；但因本案交易對象未依約定時程交貨，所以已於108年1月初去函要求取消交易，並催告返還預付貨款。

換個角度來看，日前爆發的誠美材料董事長改選風波，導火線即為子公司茂豐貿易。

誠美材料董事長何昭陽先前表示，因懷疑副董事長葉美麗擔任子公司茂豐貿易董事長，有許多財務問題尚待釐清，所以將原訂1月14日召開的董事會事前以書面取消，且計劃延期至1月22日召開；但誠美材料副董事長葉美麗、董事陳俊雄、董事梁基磐卻執意在1月14日強行召開董事會，並以臨時動議方式改選葉美麗為董事長，這是嚴重的違法行為。

隨後何昭陽向台北地方法院提出葉美麗當選誠美材料董事長無效的訴訟，並在2月13日宣布，台北地方法院已裁判，誠美材料1月14日的董事改選無效，何昭陽仍為誠美材料董事長。（編輯：張良知）1080220