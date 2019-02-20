因應能源轉型 嘉能可承諾限縮煤礦生產

（中央社蘇黎世20日綜合外電報導）鑒於全球經濟轉為對較潔淨能源和運輸方式的需求提高，瑞士礦業巨擘嘉能可（Glencore）今天承諾將限縮煤礦生產，並將優先考慮投資市場需要的其他大宗商品。

法新社報導，嘉能可發布聲明表示：「為因應減碳經濟的需求增加，我們計畫將資本優先投入擴大生產對能源和運輸轉型最重要的大宗商品，並將煤礦產能大致限制在現有水準。」

也從事大宗商品交易的嘉能可指出，他們的資產組合還包括銅、鈷、鎳、釩和鋅等礦產，若要支持減碳經濟轉型，他們已準備就緒。

由於這些金屬是製造電池的重要元素，因此它們的成本和表現，很可能將是決定電動車能否取代汽油車和柴油車的關鍵。

嘉能可說，他們相信「面對氣候變遷帶來的風險與日俱增，能源和運輸轉型是全球回應行動中至關重要的部分」。對於國際間為限制全球氣溫上升、並確保可負擔的能源普及所做的努力，嘉能可也表示贊同。

嘉能可還說，他們「投資的資產，未來必須能自氣候變遷相關的監管、實體和營運風險迅速復原…以實現強健的投資計劃，向股東交代」。

嘉能可表示，自2020年起，他們將發布如何減少碳排放強度與緩和氣候變遷的相關長期規畫。他們目前也按照進度，朝實現2020年底前將自身溫室氣體排放強度較2016年水準減少5%的承諾邁進。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1080220