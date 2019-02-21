搶攻5G商機 蔡力行：聯發科團隊逾2千人

（中央社記者張建中台北21日電）IC設計廠聯發科執行長蔡力行表示，5G將會是令人興奮的典範轉移，會有很多過去想像不到的應用，聯發科5G團隊已有2、3千人，在5G時代，聯發科將會是領先群之一。

蔡力行今天下午親自帶領總經理陳冠州與執行副總經理暨財務長顧大為等經營團隊出面，說明聯發科去年營運表現與今年展望。

蔡力行說，去年是相當不錯的一年，營運持續穩健進步，營業利益新台幣161.82億元，成長超過6成，是非常重要的成就。

展望今年，蔡力行表示，今年將會是不確定性較高的一年，是挑戰的一年，不過，聯發科仍可望有相對不錯的表現，今年營收將較去年持平或微幅成長，毛利率將努力提升至40%以上。

蔡力行說，聯發科過去在5G、人工智慧與物聯網等新投資，將變成產品，明年可望有顯著營收貢獻，預期明年新產品將貢獻10%以上營收。

為達到成為全球有競爭力公司的目標，蔡力行表示，聯發科過去幾年雖然營運較辛苦，仍持續非常重視研發，並將有限的研發資源投注在未來會有價值的領域。

蔡力行說，聯發科2年前5G團隊僅約幾百人，現在已達2、3千人規模，聯發科在未來的5G時代絕不缺席，絕不落後，將會在領先群之一，聯發科的系統單晶片(SoC)未來將會搭載在很多5G手機中。（編輯：楊玫寧）1080221