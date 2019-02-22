興櫃股王緯穎業績發表會後 獲利賣壓出籠

（中央社記者潘智義台北22日電）興櫃股王雲端資料中心設備供應商緯穎昨天舉行上市前業績發表會，但因先前漲幅已高，獲利賣壓出籠，今天早盤在跳空上漲之後不久，迅速大跌。

緯穎科技服務公司早盤先漲至371元，隨即攀升至375元，上漲2.06%，但又馬上大跌，來到350元，下跌4.73%。

緯穎表示，雲端資料中心產業在2018年表現亮麗，但2019年上半年產業遇到很大壓力，緯穎透過高度客製化服務，將鎖定全球雲端服務業排名前4大的業者，臉書、微軟、Google、aws擴大爭取新訂單。

緯穎指出，以雲端服務業者為主要客戶群，目前已打入一線資料中心供應鏈，出貨至全球149個超大型資料中心。

緯穎為緯創資通的子公司，主要產品為提供大型資料中心整機櫃伺服器，並不斷研發能夠協助資料中心優化工作負載的新產品與技術。

為避免美中貿易協商結果不理想，緯穎預先規劃解決方案，已在台灣的台南科學園區建置板接工廠，預計第2季量產。

緯穎指出，因應上市需求，辦理現金增資新股1萬8810張，預計掛牌股本將提升至新台幣17.5億元，最快將於3月底掛牌上市。（編輯：林沂鋒）1080222