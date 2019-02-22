元太攜手日本凸版印刷與伊勢丹 推全彩電子紙

（中央社記者潘智義台北22日電）電子紙領龍頭E Ink元太科技今天宣布，先進彩色電子紙技術獲日本凸版印刷株式會社、日本百貨零售商三越伊勢丹採用，開發全球首座用於零售通路的全彩電子紙廣告看板。

元太科技表示，先進彩色電子紙技術可顯示色域超過3萬2000種顏色，以豐富顯示色域成為替代傳統紙質廣告海報的選擇。

元太科技解釋，先進彩色電子紙技術可顯示包括8原色的全彩色域，以具有青色、洋紅色、黃色及白色等4色帶色粒子的專利微膠囊電子墨水技術構成，與採用傳統彩色濾光片，讓各像素顏色並排的色彩顯示方式不同。

元太科技說，透過4色帶色粒子在各個像素內移動至不同位置，混和出豐富多樣的色彩，先進彩色電子紙技術也具備低耗電、與紙張相同，在任何光源下均可閱讀顯示內容等電子紙特性。

日本三越伊勢丹百貨（Isetan Mitsukoshi）與凸版印刷株式會社（TOPPAN）合作開發全彩電子紙廣告看板，以降低百貨公司內宣傳海報所使用的紙資源及電力，並以數位化管理方式提升工作效率。（編輯：郭萍英）1080222