中油95無鉛汽油出包事件理賠 已逾9億元

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）中油去年10月發生95不合格油品事件，在祭出賠償2倍方案後，目前已理賠新台幣9.36億元。另外，經第三方檢驗後，認定有953件車輛感知器零件故障，中油將賠償368萬元。

中油先前發生95無鉛汽油不合格油品事件，若民眾曾在公布的159間加油站使用不合格的95無鉛汽油，可以到指定的112座加油站和9個營業直銷處櫃檯申請退費，可選擇「電匯」或是「捷利卡」退費，中油審查通過後，民眾可獲得2倍賠償；中油預估將賠償27.67億元。

賠償方案已上路3個多月，據中油內部統計，6成5民眾選擇匯款、3成5民眾選擇捷利卡退費。中油發言人方振仁表示，目前中油已經受理30萬8000件，發票張數達79萬5000張，發票金額為4.68億元，賠償2倍後，共計賠償9.36億元。

添加不合格的油品不會直接影響引擎，但長期添加可能造成儀表板不穩。民眾若覺得車輛液位感知器相關的零件故障，可向中油提出賠償申請。方振仁說，有1589件申請車輛理賠，經第三方公正單位進行檢驗後，認定有953件車輛感知器相關零件故障，中油將賠償368萬元。

根據中油賠償方案，民眾可以親送或是以郵寄方式申請理賠，持發票正本者於去年11月1日到今年6月30日申請，若是持其他證明文件，則是在今年7月1日到7月31日間；民眾申請退款時需持加油發票正本或影本，若發票有打統編，需要附上與發票上相同統編的公司發票章。（編輯：張均懋）1080223