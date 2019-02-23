開發商全聯會理事長交接 盼政府3能跳脫悶經濟

（中央社記者韋樞、葉素萍台北23日電）不動產開發商全聯會今天舉行理事長交接，新任理事長楊玉全期盼房地產界健全發展，帶動下游就業；卸任理事長吳寶田強調，盼政府有都更能快、區域發展能好、經建能多等3能，讓台灣經濟跳脫悶的循環。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今天舉行理事長交接典禮，吳寶田將全聯會印信交給楊玉全，象徵重責大任的傳遞；總統蔡英文親臨會場致詞觀禮，包括內政部長徐國勇、政委張景森等政府團隊中負責不動產業務的成員也都到場觀禮。

吳寶田致詞時，首先感謝總統在就任以後對於推動經濟發展持續各項努力，同時也期盼政府有「3能」。

他指出，3能就是「都市更新的推動能走得更快一點」、「區域發展能做得更好一點」、「經濟建設成果能多一點」，讓台灣經濟跳脫悶的循環。

蔡總統隨後也回應吳寶田的建言，她說，過去3年政府非常努力，經濟穩定持續在成長，也有一些成果，所以雖然不是用跳脫的方式，但是是以「愈來愈加速的方式，脫離悶經濟的循環」。

至於吳寶田提到的區域發展議題，蔡總統說，這是為何政府要進行前瞻基礎建設計畫，把所有交通、基礎建設做好，縮短南北差距，讓南北中部連結得更好，讓整合過的區域發展規模效應

徐國勇表示，台灣經濟的火車頭就是建築業，他和電器業公會聊過，電器業和建築業合作，電器就會賣得很好，其他相關產業也是一樣，所以建築業就是火車頭，扮演著帶動大家往前的力量。

徐國勇指出，他會快速推動危老條例和都更大業，並盡全力對建築業獎勵更明確，都更速度更加快。

楊玉全表示，全聯會在歷屆理事長帶領下，不僅奠定良好基礎，業界也有共識，他接下理事長棒子責任重大，希望大家都能幫助公會全聯會，共同扮演提升建築品質的角色，並健全房地產發展，房地產會帶動下游諸多裝潢、買賣等就業機會，非常重要。（編輯：張均懋）1080223