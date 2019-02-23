核電廠主控室包封測試 台電：積極辦理招標

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）媒體報導台電至今未完成核電廠主控室包封測試，質疑輕忽核電廠安全。台電說，招標過程不順，但仍積極辦理；並強調已建立抓漏技術，廠商只需執行測試作業，盼提高廠商投標意願。

上報報導，日本發生福島核災事故後，全球高度關切核電廠的主控制室適居性問題，原能會要求台電檢核核電廠安全防護體制。不過，台電至今未將「核一、二、三廠主控制室包封洩漏測試」標案發包，質疑台電輕忽核電廠安全防護工作。

台電發言人徐造華表示，台電是參照美國核電廠作法，廠商需執行測試與抓漏工作，如果沒通過測試要依約扣款。台電至今已進行6次招標，但前5次招標不順，因廠商異議、資格不符，所以未成案。

徐造華表示，由於招標過程不順，台電已建立「抓漏」技術，所以現在廠商只需要執行「測試」工作，且「測試」作業已經有標準程序，台電因而放寬投標規範，從6年6次實績經驗調降為有6年2次，6年2次的實績經驗已有足夠能力執行測試工作。 除節省招標經費外，盼藉此提高廠商投標意願。

對於報導指出，台電將標案中有關重測（TGR）的費用占標案總金額比例調高16倍。徐造華指出，因為規範修改後，廠商只需執行測試作業，因計算基準不同，也讓重測費用占總金額比例提高。

台電表示，第6次招標在今年1月11日公告，預定3月7日開標。

台電重申相當重視核能安全，核能電廠營運也遵照法規及管制機關要求。在福島事件後，台電已強化核電廠安全性，包含加強核電廠的緊急電源、耐震能力、防海嘯能力和緊急應變流程等。（編輯：黃國倫）1080223